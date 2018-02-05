Сотрудник CNN обнаружил секретный доклад министерства нацбезопасности США
Сотрудник телевизионной компании CNN нашел секретные документы Министерства нацбезопасности США. Они находились в спинке кресла в самолете, пишут западные медиа.
Известно, что в найденной документации, предназначавшейся для внутреннего пользования ведомства, говорилось об обеспечении матча Супербоул, который прошел в воскресенье. Писавший доклад порекомендовал после чтения получателем уничтожить письмо, но этого так и не было сделано. Вместе с докладом найден и посадочный билет одного из сотрудников министерства.
Документ посвящен готовности представителей спецслужб действовать в случае применения биологического оружия в ходе матча. Также отмечается, что большинство полицейских обладают незначительными знаниями о миссии и программе BioWatch.
Известно, что в найденной документации, предназначавшейся для внутреннего пользования ведомства, говорилось об обеспечении матча Супербоул, который прошел в воскресенье. Писавший доклад порекомендовал после чтения получателем уничтожить письмо, но этого так и не было сделано. Вместе с докладом найден и посадочный билет одного из сотрудников министерства.
Документ посвящен готовности представителей спецслужб действовать в случае применения биологического оружия в ходе матча. Также отмечается, что большинство полицейских обладают незначительными знаниями о миссии и программе BioWatch.
Автор: Вера Антонова