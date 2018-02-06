Пластический хирург едва не лишил британскую модель без носа
Хлоя Хан - британская модель, принявшая участие в фотосессии для журнала Playboy, на своей странице в Instagram выложила снимки неудачной ринопластики. Как сообщает женщина, операцию она сделала еще в прошлом году, а ее последствиями оказалось отсутствие костной основы носа.
Поэтому девушке пришлось снова прибегнуть к помощи пластических хирургов и реконструировать нос, взяв для этого часть хрящей из уха.
В своем блоге британка опубликовала и фото, где видно, как легко проваливается внутрь кончик носа при нажатии.
Однако девушка уверяет, что предыдущий специалист, допустивший ошибку, имел большое количество подписчиков в соцсети Instagram и по их словам, не мог плохо провести хирургическое вмешательство.
Хлоя Хан также написала стоимость проделанной в последствии работы. Пластика вылилась девушке в круглую сумму - 100 тысяч фунтов.
Модель дала совет всем желающим изменить свою внешность, в будущем убедиться в профессионализме выбранного врача, чтобы не совершить ее ошибку.
Поэтому девушке пришлось снова прибегнуть к помощи пластических хирургов и реконструировать нос, взяв для этого часть хрящей из уха.
В своем блоге британка опубликовала и фото, где видно, как легко проваливается внутрь кончик носа при нажатии.
Однако девушка уверяет, что предыдущий специалист, допустивший ошибку, имел большое количество подписчиков в соцсети Instagram и по их словам, не мог плохо провести хирургическое вмешательство.
Хлоя Хан также написала стоимость проделанной в последствии работы. Пластика вылилась девушке в круглую сумму - 100 тысяч фунтов.
Модель дала совет всем желающим изменить свою внешность, в будущем убедиться в профессионализме выбранного врача, чтобы не совершить ее ошибку.
Автор: Богданова Ярослава