Телезрители устали от Максима Галкина и просят убрать его с канала
Новое шоу “Звезды под гипнозом” с Максимом Галкиным вызвало бурю критики со стороны телезрителей, критиков и многих звезд теле-радио эстрады.
Изначально шоу появилось у Франции и Украины, однако не имело большого успеха, но даже несмотря на это режиссеры Первого канала решили запустить проект и в России. Ведущим был назначен и без того приевшийся публике – Максим Галкин, который без этого шоу и так уже ведет четыре проекта. В комментариях на различных форумах телезрители в шутку просят генерального директора Константина Эрнста отдать ведущему все возможны шоу и добавить несколько ролей в сериалах.
Однако к такой огромной популярности телеведущего уже все привыкли, а вот “Звезды под гипнозом” откровенно разочаровал публику. Мало того, что даже невооруженным взглядом можно заметить нереальность происходящего, фальшь и постановку, но и само по себе шоу называют “странным”. Большинство не понимает смысла передачи, и зачем многим звездам нужно принимать участие в этом "позоре".
Как подметил Станислав Садальский, единственный на кого реально подействовал гипноз от Максима Галкина – это Константин Эрнст.
Изначально шоу появилось у Франции и Украины, однако не имело большого успеха, но даже несмотря на это режиссеры Первого канала решили запустить проект и в России. Ведущим был назначен и без того приевшийся публике – Максим Галкин, который без этого шоу и так уже ведет четыре проекта. В комментариях на различных форумах телезрители в шутку просят генерального директора Константина Эрнста отдать ведущему все возможны шоу и добавить несколько ролей в сериалах.
Однако к такой огромной популярности телеведущего уже все привыкли, а вот “Звезды под гипнозом” откровенно разочаровал публику. Мало того, что даже невооруженным взглядом можно заметить нереальность происходящего, фальшь и постановку, но и само по себе шоу называют “странным”. Большинство не понимает смысла передачи, и зачем многим звездам нужно принимать участие в этом "позоре".
Как подметил Станислав Садальский, единственный на кого реально подействовал гипноз от Максима Галкина – это Константин Эрнст.
Автор: Тригуб Сергей