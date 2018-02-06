Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018
exclusive / Интересное

Телезрители устали от Максима Галкина и просят убрать его с канала
Новое шоу “Звезды под гипнозом” с Максимом Галкиным вызвало бурю критики со стороны телезрителей, критиков и многих звезд теле-радио эстрады.

Телезрители устали от Максима Галкина и просят убрать его с канала


Изначально шоу появилось у Франции и Украины, однако не имело большого успеха, но даже несмотря на это режиссеры Первого канала решили запустить проект и в России. Ведущим был назначен и без того приевшийся публике – Максим Галкин, который без этого шоу и так уже ведет четыре проекта. В комментариях на различных форумах телезрители в шутку просят генерального директора Константина Эрнста отдать ведущему все возможны шоу и добавить несколько ролей в сериалах.

Однако к такой огромной популярности телеведущего уже все привыкли, а вот “Звезды под гипнозом” откровенно разочаровал публику. Мало того, что даже невооруженным взглядом можно заметить нереальность происходящего, фальшь и постановку, но и само по себе шоу называют “странным”. Большинство не понимает смысла передачи, и зачем многим звездам нужно принимать участие в этом "позоре".

Как подметил Станислав Садальский, единственный на кого реально подействовал гипноз от Максима Галкина – это Константин Эрнст.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 01:01
Читайте также
В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах
НМГ и Sony Pictures Television создали совместное
Зоозащитники Великобритании начали активную
Профильный комитет Госдумы поддержал закон
В мае 2018 года Госдума намерена принять
Власти Москвы опровергли сведения об участии
Роскомнадзор предупредил СМИ о поддельных письмах
Власти Москвы отказались вводить бесплатные
В Дубае парикмахерская красит волосы клиенток с
Сергей Собянин обещает помочь семье погибшего
Гройсман объяснил последнее место Украины в
Погибшего в Сирии пилота представили к званию
Добавление комментария
Последние новости
06.02, 05:30 Бой YouTube-блогеров Джо Веллер и KSI собрал более 20
06.02, 04:30 В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах на
06.02, 03:59 НМГ и Sony Pictures Television создали совместное
06.02, 03:31 Минкультуры Республики Беларусь разрешило показ в
06.02, 03:00 Инсайдер: Атомными подлодками Китая будет управлять
06.02, 02:31 В студии «Пусть говорят» встретились две экс-супруги
06.02, 01:58 Пропавшего брата голливудской звезды Ким Кэттролл
06.02, 01:31 В Apple намерены отказаться от чипов Qualcomm и
06.02, 01:01 Телезрители устали от Максима Галкина и просят убрать
06.02, 00:59 Лидер проката фильм "Селфи" собрал на выходных 120 млн
06.02, 00:30 Учёные обнаружили «семью» планет с воздухом и водой
05.02, 23:59 Принтеры HP начнут общаться с голосовыми помощниками
05.02, 23:40 Дочерние компании Росатома будут изучать кориум
05.02, 23:01 АвтоВАЗ получил патент на новую версию Lada Xray
05.02, 22:40 Зоозащитники Великобритании начали активную борьбу за
05.02, 22:20 Instagram: Беременная Елена Исинбаева поразила
05.02, 22:02 К столетию Красной армии Caviar презентовала iPhone X в
05.02, 21:41 За январь создателями шутера PlayerUnknown’s
05.02, 21:23 Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников снимком в
05.02, 21:05 Из-за громкого скандала с деньгами отменили съемки