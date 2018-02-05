Власти Москвы опровергли сведения об участии военной техники в уборке улиц
Власти Москвы опубликовали опровержение информации об участии военной техники в уборке улиц. В пресс-службе комплекса городского хозяйства отмечают, что коммунальщики пока в состоянии справиться со стихией своими силами.
Последствия снегопада активно устраняются благодаря силам коммунальных служб, отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Стоит напомнить, что за выходные выпало рекордное количество осадков. Сугробы достигали высотой до 43 сантиметров. К тому же не обошлось без трагических инцидентов. Молодого человека ударило током в его авто, на которое упало дерево, порвав электропровода. Мэр Москвы пообещал помочь семье умершего.
Последствия снегопада активно устраняются благодаря силам коммунальных служб, отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Стоит напомнить, что за выходные выпало рекордное количество осадков. Сугробы достигали высотой до 43 сантиметров. К тому же не обошлось без трагических инцидентов. Молодого человека ударило током в его авто, на которое упало дерево, порвав электропровода. Мэр Москвы пообещал помочь семье умершего.
Автор: Вера Антонова