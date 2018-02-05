Суд в Екатеринбурге отказал удалившей грудь женщине в возврате детей
В Екатеринбурге Орджоникидзевский суд решил не возвращать женщине, удалившей грудь, детей. Двух сыновей у матери забрали летом 2017 года. Органы опеки заподозрили ее в желании сменить пол.
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В рамках заседания были выслушаны стороны опеки, психиатр из центра поддержки матерей, но их слова суд не убедили. В итоге судья решил не возвращать детей женщине, при этом она сдаваться не собирается и намерена добиться справедливости.
Нештатная ситуация с матерью из Екатеринбурга случилась в конце августа. Представители опеки пришли к ней и к двум ее усыновленным мальчикам и забрали детей, мотивируя подозрениями в том, что жительница города якобы собирается сменить пол.
Ситуация стала резонансной после того, как на стороне женщины выступил мэр Екатеринбурга и кандидат в президенты страны Ксения Собчак.
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В рамках заседания были выслушаны стороны опеки, психиатр из центра поддержки матерей, но их слова суд не убедили. В итоге судья решил не возвращать детей женщине, при этом она сдаваться не собирается и намерена добиться справедливости.
Нештатная ситуация с матерью из Екатеринбурга случилась в конце августа. Представители опеки пришли к ней и к двум ее усыновленным мальчикам и забрали детей, мотивируя подозрениями в том, что жительница города якобы собирается сменить пол.
Ситуация стала резонансной после того, как на стороне женщины выступил мэр Екатеринбурга и кандидат в президенты страны Ксения Собчак.
Автор: Вера Антонова