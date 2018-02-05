В Самарской области Сергиевского района произошло ДТП
В Самарской области Сергиевского района произошло дорожно-транспортное происшествие. Ушли из жизни четыре участника аварии, на данный момент имеется один выживший.
По информации РЕН-ТВ, сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Дополнительная информация будет поступать по ходу действий следственных органов.
По информации РЕН-ТВ, сотрудники специальных служб устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Дополнительная информация будет поступать по ходу действий следственных органов.
Автор: Северов Андрей