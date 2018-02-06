Инсайдер: Атомными подлодками Китая будет управлять искусственный интеллект
В Китае разрабатывают проект по оснащению атомных подводных лодок искусственным интеллектом, призванном посредством «собственных мыслей» в разы упростить управление субмаринами. Об этом, ссылаясь на инсайдера, проинформировало мир зарубежное издание South China Morning Postco.
Китайские инженеры пояснили: способность человека принимать взвешенные решения в сложных ситуациях значительно снижается, после того как он проведёт определённое время в замкнутом и тесном помещении под водой. Подобные условия провоцируют возникновение стресса, кислородное голодание, уменьшение уровня работоспособности и внимательности. В помощь командирам экипажей атомных подлодок Китая придёт искусственный интеллект, заявили разработчики.
По информации инсайдера, нейросеть будет обладать способностью к обучению, повышая собственные навыки для развития новых стратегий без участия в данном процессе человека. Систему создают по принципу имитации работы человеческого мозга, с той разницей, что обрабатываться информация будет в разы быстрее.
Также отмечается: установка искусственного интеллекта на субмаринах не приведёт к сокращению численности экипажа подлодок, так как нейросеть всё равно должна находиться под контролем человека.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об обучении искусственного интеллекта предсказывать задержку авиарейсов.
Китайские инженеры пояснили: способность человека принимать взвешенные решения в сложных ситуациях значительно снижается, после того как он проведёт определённое время в замкнутом и тесном помещении под водой. Подобные условия провоцируют возникновение стресса, кислородное голодание, уменьшение уровня работоспособности и внимательности. В помощь командирам экипажей атомных подлодок Китая придёт искусственный интеллект, заявили разработчики.
По информации инсайдера, нейросеть будет обладать способностью к обучению, повышая собственные навыки для развития новых стратегий без участия в данном процессе человека. Систему создают по принципу имитации работы человеческого мозга, с той разницей, что обрабатываться информация будет в разы быстрее.
Также отмечается: установка искусственного интеллекта на субмаринах не приведёт к сокращению численности экипажа подлодок, так как нейросеть всё равно должна находиться под контролем человека.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об обучении искусственного интеллекта предсказывать задержку авиарейсов.
Автор: Воробьева Алина