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Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников снимком в больничном халате
Дмитрий Шепелев продолжает интриговать своих недоброжелателей и поклонников. Ведущий опубликовал редкое в Instagram фото себя, причем в больничном халате.

Дмитрий Шепелев заинтриговал поклонников снимком в больничном халате

На фото на Шепелеве надет халат, ведущий смотрит упрямо в другую сторону от камеры. Фолловеры внезапно стали писать свои догадки касательно такого амплуа звезды. Некоторые считают, что Шепелев хочет во второй раз стать папой, хотя не исключено, что такой наряд обусловлен лишь очередными съемками.

«Ну, а ваше мнение, доктор Росс?», - так подписал кадр Дмитрий Шепелев. Тут же, особенно женщины, стали засыпать его комплиментами, ведь во врачебной форме, считают фолловеры, ведущий выглядит очень даже привлекательно.

Автор: Вера Антонова
Вчера, 21:23
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