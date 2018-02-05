За январь создателями шутера PlayerUnknown’s Battlegrounds заблокированы более 1 млн аккаунтов
Знаменитая игра PlayerUnknown’s Battlegrounds, подверглась чрезмерной атаке чит-программ в январе 2018 года, в результате чего, более миллиона аккаунтов были заблокированы. Информацию о взломе предоставила система BattlEye, разместив справки о бане в Twitter.
К сожалению, такое количество банов не привело к положительному результату. Разработчики защитной системы BattlEye, не взирая на блокировку более миллиона аккаунтов, не справляются с мошенниками. Возможно, это связано с чрезмерной распространенностью игры в самой населенной стране мира – Китае.
Представляя масштаб взлома, создатели защитной системы уже работают над обновлении версии. Анти-мошенническая система в обновлении, станет на порядок выше, а граница пинга позволит пользователям встречать китайских игроков намного реже.
Создатель нашумевшего шутера Брендон Грин пояснил, что было бы не этично ограничивать сервер китайским игрокам, однако по-умолчанию это уже происходит.
К сожалению, такое количество банов не привело к положительному результату. Разработчики защитной системы BattlEye, не взирая на блокировку более миллиона аккаунтов, не справляются с мошенниками. Возможно, это связано с чрезмерной распространенностью игры в самой населенной стране мира – Китае.
Представляя масштаб взлома, создатели защитной системы уже работают над обновлении версии. Анти-мошенническая система в обновлении, станет на порядок выше, а граница пинга позволит пользователям встречать китайских игроков намного реже.
Создатель нашумевшего шутера Брендон Грин пояснил, что было бы не этично ограничивать сервер китайским игрокам, однако по-умолчанию это уже происходит.
Автор: Богданова Ярослава