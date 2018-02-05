Instagram: Беременная Елена Исинбаева поразила поклонников огромным животом
Елена Исинбаева, находящаяся на последнем сроке беременности, поразила подписчиков Instagram огромным животом, запечатлев себя на фото на фоне тренажёров. 35-летняя олимпийская чемпионка продолжает заниматься спортом, чем вызывает уважение у своих поклонников.
Фолловеры в комментариях принялись отгадывать пол ребёнка. Многие сошлись во мнении, что в таком огромном животе может находиться только будущий богатырь. Некоторые предположили о скором рождении Еленой Исинбаевой двойни. Сама спортсменка никак не комментирует данную информацию, продолжая держать поклонников в неведении. В посте к «зеркальному» селфи она лишь отметила, что с приближением родов ей всё больше хочется ходить в тренажёрный зал, выразив уверенность, что к этому её склоняет находящийся в утробе ребёнок.
Ранее Елена Исинбаева порадовала подписчиков Instagram милым фото на светском мероприятии.
Фолловеры в комментариях принялись отгадывать пол ребёнка. Многие сошлись во мнении, что в таком огромном животе может находиться только будущий богатырь. Некоторые предположили о скором рождении Еленой Исинбаевой двойни. Сама спортсменка никак не комментирует данную информацию, продолжая держать поклонников в неведении. В посте к «зеркальному» селфи она лишь отметила, что с приближением родов ей всё больше хочется ходить в тренажёрный зал, выразив уверенность, что к этому её склоняет находящийся в утробе ребёнок.
Ранее Елена Исинбаева порадовала подписчиков Instagram милым фото на светском мероприятии.
Автор: Воробьева Алина