Зоозащитники Великобритании начали активную борьбу за права раков
Зоозащитники Великобритании крайне возмущены возможностью заказать живого рака по почте и начали активную борьбу за права членистоногих. Они также призывают всех граждан отказаться от подобной покупки и подписать петицию о запрете жестокого обращения с морскими обитателями.
Популярный сервис Amazon включает в себя огромное количество различных объявлений, и на его просторах можно заказать даже живых морских раков и омаров. Обычно посылка доставляется в Великобританию в течении недели, и это очень возмутило зоозащитников. Они уверены, что подобные действия чересчур жестоки и несут за собой физические страдания животных. Следовательно, неравнодушные граждане намерены запретить продажу живых раков по почте и даже собирают голоса в петиции.
Руководство Amazon не оставило без внимания данный инцидент и поспешило дать развёрнутый комментарий. Они объяснили, что их сервис является лишь посредником между заказчиком и, непосредственно, компанией, которая занимается продажей морских раков. Таким образом претензии к работе интернет-ресурса главы корпорации считают необоснованными.
Популярный сервис Amazon включает в себя огромное количество различных объявлений, и на его просторах можно заказать даже живых морских раков и омаров. Обычно посылка доставляется в Великобританию в течении недели, и это очень возмутило зоозащитников. Они уверены, что подобные действия чересчур жестоки и несут за собой физические страдания животных. Следовательно, неравнодушные граждане намерены запретить продажу живых раков по почте и даже собирают голоса в петиции.
Руководство Amazon не оставило без внимания данный инцидент и поспешило дать развёрнутый комментарий. Они объяснили, что их сервис является лишь посредником между заказчиком и, непосредственно, компанией, которая занимается продажей морских раков. Таким образом претензии к работе интернет-ресурса главы корпорации считают необоснованными.
Автор: Александров Александр