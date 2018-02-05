Дочерние компании Росатома будут изучать кориум
Дочерние компании Росатома: Техснабэкспорт, Радиевый институт Хлопина, ГНЦ НИИАР начнут проводить по выигранному тендеру научные работы, для изучения процессов старения кориума. Будут взяты и исследованы образцы на ЧАЭС.
Кориум – это вещество, образующиеся в результате смешения расплавленного ядерного топлива и бетона. Тендер проходил по заказу японского института Mitsubishi. Для прогнозирования дальнейших изменений кориума, будут исследованы его образцы с ЧАЭС, а также использованы модели топливных осколков со станции Фукусима.
Целью исследования является поиск технологий точного обнаружения и идентификации частей ядерного топлива на японской электростанции. Российская сторона считает очень важным совместное сотрудничество с японскими коллегами.
Кориум – это вещество, образующиеся в результате смешения расплавленного ядерного топлива и бетона. Тендер проходил по заказу японского института Mitsubishi. Для прогнозирования дальнейших изменений кориума, будут исследованы его образцы с ЧАЭС, а также использованы модели топливных осколков со станции Фукусима.
Целью исследования является поиск технологий точного обнаружения и идентификации частей ядерного топлива на японской электростанции. Российская сторона считает очень важным совместное сотрудничество с японскими коллегами.
Автор: Северов Андрей