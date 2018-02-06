Учёные обнаружили «семью» планет с воздухом и водой

Соавтор исследования Эмори Трио сообщил: «После открытия нами этой удивительной семьи планет наши астрономы с нетерпением ожидали случая узнать какую-либо новую информацию о TRAPPIST-1. Через год проведённых исследований мы можем с уверенностью констатировать: не мене 3-х планет, расположенных за пределами Солнечной системы, имеют подходящие для обитания человека условия, в частности, там есть вода и воздух».



Проведя расчёты, космологи сообщили: «Мы объединили все знания о массе и размерах открытых нами планет, вычислив их плотность и поняв устройство их недр. Оказывается, все 7 небесных тел очень схожи с Меркурием, Венерой, Марсом, Луной и Землёй».

