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Учёные обнаружили «семью» планет с воздухом и водой
Британские планетологи из Астрономического института Кембриджа обнаружили в системе TRAPPIST-1 «семью» из 7 планет. Посредством орбитальной обсерватории Hubble учёные выяснили: минимум 3 из них имеют воздух и воду, что ставит их на первые места в перечне «кандидатов» на роль прибежища для людей в случае глобальной катастрофы, отмечается в зарубежном издании Nature Astronomy.

Учёные обнаружили «семью» планет с воздухом и водой


Соавтор исследования Эмори Трио сообщил: «После открытия нами этой удивительной семьи планет наши астрономы с нетерпением ожидали случая узнать какую-либо новую информацию о TRAPPIST-1. Через год проведённых исследований мы можем с уверенностью констатировать: не мене 3-х планет, расположенных за пределами Солнечной системы, имеют подходящие для обитания человека условия, в частности, там есть вода и воздух».

Учёные из Великобритании весной 2015 года объявили об обнаружении ими непохожей на другие звёздной системы TRAPPIST-1, расположенной относительно недалеко от Земли – всего в 40 световых годах в сторону созвездия Водолея. 3 небесных тела, вращающихся вокруг данного красного карлика, могут быть отнесены к «зоне жизни», то есть вода там существует в жидком виде, а масса сопоставима с таковой земного шара.

Изучив спектр лучей звезды TRAPPIST-1, космологи выяснили, что планет на самом деле не 3, как предполагалось сразу, а 7, притом что 6 из них находятся в пределах зоны жизни. Более всего по своим свойствам и составу с Землёй схожи 2 космических объекта – TRAPPIST-1g и TRAPPIST-1f.

Проведя расчёты, космологи сообщили: «Мы объединили все знания о массе и размерах открытых нами планет, вычислив их плотность и поняв устройство их недр. Оказывается, все 7 небесных тел очень схожи с Меркурием, Венерой, Марсом, Луной и Землёй».

Дальнейшую информацию о «семье» планет будет собирать «наследник» Hubble – космический телескоп James Webb после своего запуска. Аппарат, уверены учёные, поможет выяснить, какие сложные молекулы имеются в атмосфере указанных миров.

Ранее портал «Актуальные новости» сообщал об открытой астрофизиками галактике с уникальными признаками.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 00:30
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