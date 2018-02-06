Смартфоны Sony Xperia X и X Compact получили обновление системы до Android 8.0 Oreo
Смартфоны Sony Xperia X и модель X Compact получили обновление операционной системы до Android 8.0 Oreo. Новшество привнесло не только существенное улучшение производительности, но и заметно расширило возможности фотосъёмки.
Долгожданное обновление операционной системы Android 8.0 Oreo теперь доступно и для моделей Sony Xperia X и X Compact, что довольно сильно порадовало экспертов и простых пользователей. С улучшением версии OS стало возможным существенно сократить потребление ресурсов гаджетов и сделать их более производительными, а также снизить энергозатратность. Часть серьёзных улучшений направлена на устранение недочётов прошлой системы и обеспечении совершенно нового уровня безопасности.
Любители фотографий также оценят нововведение для Sony Xperia X и X Compact, так как теперь появилась возможность делать автоматические снимки при появлении улыбки в кадре или воспользоваться функцией Autofocus Burst при съёмке в движении для минимизации смазывания заднего фона.
Долгожданное обновление операционной системы Android 8.0 Oreo теперь доступно и для моделей Sony Xperia X и X Compact, что довольно сильно порадовало экспертов и простых пользователей. С улучшением версии OS стало возможным существенно сократить потребление ресурсов гаджетов и сделать их более производительными, а также снизить энергозатратность. Часть серьёзных улучшений направлена на устранение недочётов прошлой системы и обеспечении совершенно нового уровня безопасности.
Любители фотографий также оценят нововведение для Sony Xperia X и X Compact, так как теперь появилась возможность делать автоматические снимки при появлении улыбки в кадре или воспользоваться функцией Autofocus Burst при съёмке в движении для минимизации смазывания заднего фона.
Автор: Александров Александр