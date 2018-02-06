На Мальдивах на фоне политического кризиса объявили режим ЧС
Президент Мальдив Абдулла Ямин объявил в стране режим ЧС. Глава южноазиатского государства сделал данное заявление на фоне политического кризиса, отмечает зарубежное издание The Hindu.
Уточняется, кризис связан с решением Верховного суда аннулировать приговор экс-лидеру Мальдив Мохаммеду Нашиду. По этой причине сторонники бывшего президента стали распространять информацию о возможной отставке Абдуллы Ямина, выходя на улицы и демонстрируя поддержку Нашиду.
Кроме того, судом также были восстановлены в должностях в парламенте 12 оппозиционеров. На фоне происходящих событий действующий госглава Мальдив принял решение объявить режим ЧС сроком на 2 недели.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о режиме ЧС на Бали из-за сложной ситуации с мусором на пляжах.
Уточняется, кризис связан с решением Верховного суда аннулировать приговор экс-лидеру Мальдив Мохаммеду Нашиду. По этой причине сторонники бывшего президента стали распространять информацию о возможной отставке Абдуллы Ямина, выходя на улицы и демонстрируя поддержку Нашиду.
Кроме того, судом также были восстановлены в должностях в парламенте 12 оппозиционеров. На фоне происходящих событий действующий госглава Мальдив принял решение объявить режим ЧС сроком на 2 недели.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о режиме ЧС на Бали из-за сложной ситуации с мусором на пляжах.
Автор: Воробьева Алина