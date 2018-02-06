Бой YouTube-блогеров Джо Веллер и KSI собрал более 20 млн просмотров
Два блогера из YouTube, которые ведут каналы о видеоиграх, решили сразиться на боксерском ринге. Бой Джо Веллер и KSI собрал аудиторию в 20 млн болельщиков.
Блогер KSI имеет 17 млн подписчиков, а Джо Веллер 4,7 млн, они делают похожий контент и имеют идентичных фанатов. Бой проходил на Copper Box Arena, построенной специально для Олимпийских игр в Лондоне. На стадионе присутствовало 8 000 болельщиков, попасть на мероприятие можно было за 66 фунтов.
На сервисе YouTube поединок собрал 20 млн. зрителей, это количество в 3 раза превышает по популярности бой Мейвезера и Макгрегора, прошедший в прошлом году. Самое интересное, что тот бой назвали основным поединком 2017 года с аудиторией 7 млн человек. Победителем вышел KSI, по мнению медийных аналитиков, это очень интересное новое направление в индустрии развлечений.
Блогер KSI имеет 17 млн подписчиков, а Джо Веллер 4,7 млн, они делают похожий контент и имеют идентичных фанатов. Бой проходил на Copper Box Arena, построенной специально для Олимпийских игр в Лондоне. На стадионе присутствовало 8 000 болельщиков, попасть на мероприятие можно было за 66 фунтов.
На сервисе YouTube поединок собрал 20 млн. зрителей, это количество в 3 раза превышает по популярности бой Мейвезера и Макгрегора, прошедший в прошлом году. Самое интересное, что тот бой назвали основным поединком 2017 года с аудиторией 7 млн человек. Победителем вышел KSI, по мнению медийных аналитиков, это очень интересное новое направление в индустрии развлечений.
Автор: Северов Андрей