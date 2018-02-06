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В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах на сумму $800 млн
Специалисты британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young обнаружили ошибки в оформлении сотрудниками Минобороны США отчётности об истраченных на строительные проекты $800 млн. Издание подчеркнуло: несмотря на мандат от американского Конгресса, ведомство никогда не подвергали полной ревизии.

В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах на сумму $800 млн


Обнаруженные аудиторами ошибки в бухгалтерии составили около $465 млн, которые выделялись на возведение инженерного корпуса армии США. Ещё свыше $380 млн были предназначены на строительство иных объектов. Помимо этого, нет данных о применении оборудования компьютерных систем подразделения стоимостью $100 млн.

По словам главы управления Даррелла Уильямса, подобные результаты проверки его не удивили. Он призвал принять во внимание выводы аудиторов и сконцентрироваться на исправлении возникшей ситуации, а также разработать план действий по недопущению в дальнейшем подобных инцидентов.

Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о проводимых сотрудниками Минобороны США учениях, имитирующих бои в Северной Корее.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 04:30
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