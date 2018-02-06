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Минкультуры Республики Беларусь разрешило показ в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина»
В Минкультуры Республики Беларусь просмотрели фильм «Смерть Сталина» и разрешили его показ в кинотеатрах страны. Эксперты не выявили никаких нарушений или недопустимых материалов во время просмотра.

Минкультуры Республики Беларусь разрешило показ в кинотеатрах фильма «Смерть Сталина»


Сатирический фильм «Смерть Сталина» официально покажут в части кинотеатров на территории Республики Беларусь. Об этом сообщил непосредственно Александр Рыдван, занимающий должность главы управления министерства культуры по кинематографии. Отвечая на вопросы журналистов министр отметил, что группа экспертов тщательно просмотрела весь видеоматериал и не нашла в нём абсолютно никаких нарушений, препятствующих публичному показу. Таким образом кинокартина «Смерть Сталина» выйдет в показ, но точная дата премьеры, а также городов, в которых можно будет увидеть её, пока не сообщаются.

Ранее сообщалось, что фильм «Смерть Сталина» могут запретить на территории России в связи с обвинениями в осквернении истории страны.

Автор: Александров Александр
Сегодня, 03:31
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