В студии «Пусть говорят» встретились две экс-супруги Армена Джигарханяна
Ведущий и редакторы ток-шоу «Пусть говорят» устроили встречу двум экс-супругам Армена Джигарханяна – Татьяне Власовой и Виталине Цымбалюк-Романовской. Ранее женщины обвиняли друг друга в различных телепередачах, но впервые у них появилась возможность всё обсудить в одной студии лицом к лицу.
Как оказалось, обе бывшие жены народного артиста познакомились с ним при схожих обстоятельствах. И Татьяна Власова, и Виталина Цымбалюк-Романовская отказывались от привычного жизненного уклада и уезжали за Арменом Джигарханяном, надеясь создать с ним крепкую семью, однако в итоге оказывались «ни с чем». В студии «Пусть говорят» женщины, как и предполагалось, весь эфир обменивались взаимными обвинениями, будучи предельно прямыми по отношении друг к другу.
В частности, Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что экс-супруг был счастлив с ней, так как получал от нею заботу и любовь. Татьяна Власова отметила: если бы соперница не встала между ней и мужем, они жили бы счастливо вместе до сих пор.
На днях портал «Актуальные новости» сообщал о повторной госпитализации Армена Джигарханяна.
Как оказалось, обе бывшие жены народного артиста познакомились с ним при схожих обстоятельствах. И Татьяна Власова, и Виталина Цымбалюк-Романовская отказывались от привычного жизненного уклада и уезжали за Арменом Джигарханяном, надеясь создать с ним крепкую семью, однако в итоге оказывались «ни с чем». В студии «Пусть говорят» женщины, как и предполагалось, весь эфир обменивались взаимными обвинениями, будучи предельно прямыми по отношении друг к другу.
В частности, Виталина Цымбалюк-Романовская сообщила, что экс-супруг был счастлив с ней, так как получал от нею заботу и любовь. Татьяна Власова отметила: если бы соперница не встала между ней и мужем, они жили бы счастливо вместе до сих пор.
На днях портал «Актуальные новости» сообщал о повторной госпитализации Армена Джигарханяна.
Автор: Воробьева Алина