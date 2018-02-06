В Apple намерены отказаться от чипов Qualcomm и полностью перейти на Intel
В компании Apple намерены полностью отказаться от чипов Qualcomm и перейти на аналогичные комплектующие от Intel. Причиной стали различные разногласия при составлении новых контрактов.
Apple постепенно переходит на сотрудничество с корпорацией Intel из-за их явного преимущества перед Qualcomm. Процессоры и другие модули отличаются заметным быстродействием и надёжностью, а их стоимость не существенно выше. В итоге купертиновцы предполагали закупать всего 30% новых устройств у Qualcomm, но в итоге контракт так и не был подписан. Точные причины отказа не были разглашены общественности.
В Сети уже неоднократно обсуждали судебные разбирательства между Apple и Qualcomm по различных причинам.
Apple постепенно переходит на сотрудничество с корпорацией Intel из-за их явного преимущества перед Qualcomm. Процессоры и другие модули отличаются заметным быстродействием и надёжностью, а их стоимость не существенно выше. В итоге купертиновцы предполагали закупать всего 30% новых устройств у Qualcomm, но в итоге контракт так и не был подписан. Точные причины отказа не были разглашены общественности.
В Сети уже неоднократно обсуждали судебные разбирательства между Apple и Qualcomm по различных причинам.
Автор: Александров Александр