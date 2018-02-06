Facebook начнет определять размер заработка своих пользователей на обычных селфи
Социальная сеть Facebook начнёт определять размер заработка своих пользователей на обычных селфи и других фотографиях. Алгоритм разработан для оценки материального состояния гражданина.
В социальной сети Facebook запустят уникальный алгоритм, который начнёт определять материальное положение каждого пользователя для определения его в одну из категорий. Планируется разделить всех на обычных и зажиточных пользователей, а также определить среди них простых граждан и публичных личностей. Таким образом программа позволит рекламодателям лучше понимать, что именно следует показывать тому или иному пользователю и, в случае необходимости, легко подсчитать примерный заработок владельца аккаунта.
В итоге, исходя из слов разработчиков нового алгоритма для Facebook, люди будут видеть только ту рекламу, которая сможет их заинтересовать. В пример приводится ситуация с богатым пользователям и ему, как правило, будут показываться дорогие автомобили, ювелирные изделия и даже недвижимость, а среднестатистический гражданин получит рекламу товаров со скидками наиболее необходимых в быту предметов.
В социальной сети Facebook запустят уникальный алгоритм, который начнёт определять материальное положение каждого пользователя для определения его в одну из категорий. Планируется разделить всех на обычных и зажиточных пользователей, а также определить среди них простых граждан и публичных личностей. Таким образом программа позволит рекламодателям лучше понимать, что именно следует показывать тому или иному пользователю и, в случае необходимости, легко подсчитать примерный заработок владельца аккаунта.
В итоге, исходя из слов разработчиков нового алгоритма для Facebook, люди будут видеть только ту рекламу, которая сможет их заинтересовать. В пример приводится ситуация с богатым пользователям и ему, как правило, будут показываться дорогие автомобили, ювелирные изделия и даже недвижимость, а среднестатистический гражданин получит рекламу товаров со скидками наиболее необходимых в быту предметов.
Автор: Александров Александр