Американский инвалид получил управляемый силой мысли протез
Американский инвалид, который потерял руку из-за рака, получил протез, управляемый силой мысли. Мужчина лучше других участников проекта справляется с контролем устройства.
Инновационный протез MPL создан в Университете Джонса Хопкинса, на исследования и разработку государство потратило 120 млн долларов. Искусственная рука имеет датчик, реагирующий на нервные импульсы и превращающий их в команды для устройства.
Мужчина пока единственный, кто получил революционный протез после 4 лет испытаний с другими участниками, он один научился двигать пальцами по очереди. После года использования, ученые могут внести ряд улучшений. Сложное устройство нельзя мочить и его опасно использовать для вождения автомобиля.
Инновационный протез MPL создан в Университете Джонса Хопкинса, на исследования и разработку государство потратило 120 млн долларов. Искусственная рука имеет датчик, реагирующий на нервные импульсы и превращающий их в команды для устройства.
Мужчина пока единственный, кто получил революционный протез после 4 лет испытаний с другими участниками, он один научился двигать пальцами по очереди. После года использования, ученые могут внести ряд улучшений. Сложное устройство нельзя мочить и его опасно использовать для вождения автомобиля.
Автор: Северов Андрей