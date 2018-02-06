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Роза Сябитова передумала выходить замуж из-за денежных растрат
Роза Сябитова, на днях объявившая о помолвке и подготовке к свадьбе, передумала выходить замуж. 55-летняя телеведущая пояснила, она не хочет лишних денежных растрат, предпочтя так называемый «гостевой брак».

Роза Сябитова передумала выходить замуж из-за денежных растрат


Прежде чем рассказать об избраннике поклонникам, Роза Сябитова скрывала новые, сначала просто дружеские, отношения на протяжении года. Со слов телесвахи известно, возлюбленный живёт на Кипре, именно там и состоялось их знакомство. Ренат старше знаменитости на год, руководит строительной фирмой. Когда он предложил соведущей телепроекта «Давай поженимся» заключить брачный союз, она сначала с радостью согласилась, о чём проинформировала общественность, но позже передумала.

«Свадьбы всё же не ждите. Я посоветовалась с Ренатом и пришла к выводу: для того чтобы поставить штампы в паспорте, нужно будет составить брачный контракт, а это предполагает обращение к услугам юриста, что является лишними растратами», – сообщила Роза Сябитова корреспондентам издания StarHit, напомнив, что торжество дочери Ксении, которое она оплачивала два года назад, до сих пор оставило в её бюджете «дыры».

Роза Сябитова будет держаться от любимого на некоторой дистанции, не вмешиваясь в его дела и не позволяя влезать в её проекты. Ведущая отказалась от помощи любимого в создании её программы «Честная стройка от Розы Сябитовой», которая вскоре выйдет на YouTube, для того, чтобы не давать ему повода в будущем когда-либо попрекнуть этим.

Роза Сябитова передумала выходить замуж из-за денежных растрат


«Наши отношения строятся на полном доверии. Как только соскучимся, так звоним друг другу и планируем встречу. Я не собираюсь стоять над ним и стеречь, чтобы он не ходил «налево», – заключила Роза Сябитова.

Ранее портал «Актуальные новости» сообщил о том, как отметили 5-летие со дня свадьбы Ксения Собчак и её супруг.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 08:54
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