Роза Сябитова передумала выходить замуж из-за денежных растрат
Роза Сябитова, на днях объявившая о помолвке и подготовке к свадьбе, передумала выходить замуж. 55-летняя телеведущая пояснила, она не хочет лишних денежных растрат, предпочтя так называемый «гостевой брак».
Прежде чем рассказать об избраннике поклонникам, Роза Сябитова скрывала новые, сначала просто дружеские, отношения на протяжении года. Со слов телесвахи известно, возлюбленный живёт на Кипре, именно там и состоялось их знакомство. Ренат старше знаменитости на год, руководит строительной фирмой. Когда он предложил соведущей телепроекта «Давай поженимся» заключить брачный союз, она сначала с радостью согласилась, о чём проинформировала общественность, но позже передумала.
Роза Сябитова будет держаться от любимого на некоторой дистанции, не вмешиваясь в его дела и не позволяя влезать в её проекты. Ведущая отказалась от помощи любимого в создании её программы «Честная стройка от Розы Сябитовой», которая вскоре выйдет на YouTube, для того, чтобы не давать ему повода в будущем когда-либо попрекнуть этим.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщил о том, как отметили 5-летие со дня свадьбы Ксения Собчак и её супруг.
Прежде чем рассказать об избраннике поклонникам, Роза Сябитова скрывала новые, сначала просто дружеские, отношения на протяжении года. Со слов телесвахи известно, возлюбленный живёт на Кипре, именно там и состоялось их знакомство. Ренат старше знаменитости на год, руководит строительной фирмой. Когда он предложил соведущей телепроекта «Давай поженимся» заключить брачный союз, она сначала с радостью согласилась, о чём проинформировала общественность, но позже передумала.
«Свадьбы всё же не ждите. Я посоветовалась с Ренатом и пришла к выводу: для того чтобы поставить штампы в паспорте, нужно будет составить брачный контракт, а это предполагает обращение к услугам юриста, что является лишними растратами», – сообщила Роза Сябитова корреспондентам издания StarHit, напомнив, что торжество дочери Ксении, которое она оплачивала два года назад, до сих пор оставило в её бюджете «дыры».
Роза Сябитова будет держаться от любимого на некоторой дистанции, не вмешиваясь в его дела и не позволяя влезать в её проекты. Ведущая отказалась от помощи любимого в создании её программы «Честная стройка от Розы Сябитовой», которая вскоре выйдет на YouTube, для того, чтобы не давать ему повода в будущем когда-либо попрекнуть этим.
«Наши отношения строятся на полном доверии. Как только соскучимся, так звоним друг другу и планируем встречу. Я не собираюсь стоять над ним и стеречь, чтобы он не ходил «налево», – заключила Роза Сябитова.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщил о том, как отметили 5-летие со дня свадьбы Ксения Собчак и её супруг.
Автор: Воробьева Алина