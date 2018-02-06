Роза Сябитова передумала выходить замуж из-за денежных растрат

«Свадьбы всё же не ждите. Я посоветовалась с Ренатом и пришла к выводу: для того чтобы поставить штампы в паспорте, нужно будет составить брачный контракт, а это предполагает обращение к услугам юриста, что является лишними растратами», – сообщила Роза Сябитова корреспондентам издания StarHit, напомнив, что торжество дочери Ксении, которое она оплачивала два года назад, до сих пор оставило в её бюджете «дыры».



«Наши отношения строятся на полном доверии. Как только соскучимся, так звоним друг другу и планируем встречу. Я не собираюсь стоять над ним и стеречь, чтобы он не ходил «налево», – заключила Роза Сябитова.

