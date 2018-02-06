Дмитрий Нагиев заявил, что обожает резиновых женщин
На одной из своих последних публикаций в Instagram российский актер и телеведущий Дмитрий Нагиев решил признаться подписчикам сразу в нескольких вещах. Он заявил, что обожает зимние съёмки, курение чая и питает любовь к резиновым женщинам.
На соответствующей публикации можно заметить снимок Дмитрия Нагиева - артист запечатлен на улице в зеленой шапке, а его лицо от холодов защищает зеленый шарф. Больше всего на кадре выделяются его светлые голубые глаза. Подписчики знаменитость сразу разбились на два лагеря. Одни были уверены в том, что все его слова не сильно и важны, так как их затмевает красота глаз артиста, другие же обратили внимание на его высказывание и не смогли понять, какой в нём смысл. Во всяком случае, большинство ему посоветовало не усердствовать с "употреблением чая".
На данный момент публикация актера собрала около 400 тысяч лайков и множество комментариев.
На соответствующей публикации можно заметить снимок Дмитрия Нагиева - артист запечатлен на улице в зеленой шапке, а его лицо от холодов защищает зеленый шарф. Больше всего на кадре выделяются его светлые голубые глаза. Подписчики знаменитость сразу разбились на два лагеря. Одни были уверены в том, что все его слова не сильно и важны, так как их затмевает красота глаз артиста, другие же обратили внимание на его высказывание и не смогли понять, какой в нём смысл. Во всяком случае, большинство ему посоветовало не усердствовать с "употреблением чая".
На данный момент публикация актера собрала около 400 тысяч лайков и множество комментариев.
Автор: Артемова Светлана