Специалисты: Светлана Лобода корректировала внешность
Светлана Лобода корректировала внешность с помощью пластической хирургии, уверены специалисты в этой области. Подробностями поделился челюстно-лицевой хирург и врач косметолог-дерматолог.
Хирург подтвердил, что многие молодые девушки хотят иметь схожесть со Светланой Лободой. Ее теперешняя внешность более естественна, хотя и имеются некоторые вмешательства. Она подкорректировала губы и нос, скорее всего, не обошлось без ринопластики. Имеются искусственные изменения в области скул, хирург отметил использование гиалуроновой кислоты для подчеркивания некоторых зон. Выделение скул на фоне сильной худобы лица очень модно в последнее время.
Врач косметологии и дерматологии отметила, что певица хорошо следит за кожей, дает ей подпитку и увлажнение, ведь на ее состояние влияют многочисленные перелеты. Певице стоило бы улучшить состояние кожи вокруг глаз, также специалист советует подкорректировать носослезную борозду и размер губ.
Хирург подтвердил, что многие молодые девушки хотят иметь схожесть со Светланой Лободой. Ее теперешняя внешность более естественна, хотя и имеются некоторые вмешательства. Она подкорректировала губы и нос, скорее всего, не обошлось без ринопластики. Имеются искусственные изменения в области скул, хирург отметил использование гиалуроновой кислоты для подчеркивания некоторых зон. Выделение скул на фоне сильной худобы лица очень модно в последнее время.
Врач косметологии и дерматологии отметила, что певица хорошо следит за кожей, дает ей подпитку и увлажнение, ведь на ее состояние влияют многочисленные перелеты. Певице стоило бы улучшить состояние кожи вокруг глаз, также специалист советует подкорректировать носослезную борозду и размер губ.
Автор: Северов Андрей