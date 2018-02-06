В Новосибирске из-за ДТП улица Ипподромская встала в пробку
В Новосибирске из-за ДТП одна из улиц города, Ипподромская, встала в пробку. Так, сегодня, 6 февраля, произошло столкновение Nissan и Infiniti.
В центре Новосибирска, на улице Ипподромской, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В аварии приняли участие иномарки Nissan и Infiniti. Первый совершал движение по улице Ипподромской в сторону Писарева, а Infiniti по улицы Гоголя в направлении Селезнева. Сообщается, что во время инцидента не пострадал никто.
"На данный момент ни одна из сторон не желает признавать свою вину. Все уверены в том, что ехали исключительно на зеленый свет светофора. Вследствие происшествия движения транспорта на улице Гоголя затруднено", - сообщают представители Службы аварийных комиссаров "Альянс" в социальных сетях.
В центре Новосибирска, на улице Ипподромской, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В аварии приняли участие иномарки Nissan и Infiniti. Первый совершал движение по улице Ипподромской в сторону Писарева, а Infiniti по улицы Гоголя в направлении Селезнева. Сообщается, что во время инцидента не пострадал никто.
"На данный момент ни одна из сторон не желает признавать свою вину. Все уверены в том, что ехали исключительно на зеленый свет светофора. Вследствие происшествия движения транспорта на улице Гоголя затруднено", - сообщают представители Службы аварийных комиссаров "Альянс" в социальных сетях.
Автор: Артемова Светлана