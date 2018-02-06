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Учёные: Неандертальцы обрабатывали деревянные орудия огнём
Археологи из Италии предположили, что неандертальцы умели обрабатывать деревянные орудия посредством огня. На данную мысль учёных натолкнули найденные на стоянке в городке Поджетти Векки палки-копалки, слегка обугленные с концов.

Учёные: Неандертальцы обрабатывали деревянные орудия огнём


Помимо этого, итальянские археологи раскопали множество оленьих и слоновых костей, а также каменных изделий. Изучив находки, специалисты выяснили: для создания орудий труда неандертальцы использовали в качестве материала дерево самшит, самое твёрдое и плотное з произраставших на территории Европы. Некоторые палки могли применяться в качестве лопат, так как на них остались бороздки и царапины, другие же, обугленные в некоторых местах, с одной стороны закруглялись, второй конец был тупым.

Крайне редко археологам удавалось отыскать в Европе заострённые деревянные орудия наподобие пик, принадлежавшие неандертальцам. Обнаруженные в Поджетти Векки палки не имели острых концов, их длина была короче, потому исследователи не смогли их отнести к копьям, пытаясь разгадать, для чего они использовались предыдущими поколениями.

Чтобы выяснить, с какой целью неандертальцы придавали деревянным палкам необыкновенную форму и обугливали их, научные сотрудники проанализировали аналогичные орудия современных охотников-собирателей и экземпляры из этнологических коллекций из раскопок на территории Африки и Америки. Как оказалось, более всего описанные археологические находки схожи с орудиями африканских народов хадза: в изготовлении использовались одинаковые материалы, они также имели закруглённую «рукоятку» и тупой конец.

Длина изготавливаемых хадза орудий – 1,4 метра. Применяя палки для поиска съедобных растений либо для охоты на мелких животных, прячущихся в норах, их на несколько сантиметров стачивали, когда же предметы укорачивались вдвое, их выбрасывали.

Вчера «Актуальные новости» сообщали о найденном в Великобритании «черновом варианте» Стоунхенджа.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 09:52
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