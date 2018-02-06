УАЗ модернизировал производство и построил испытательный полигон
Российский автопроизводитель «УАЗ» провел ряд модернизационных мероприятий на заводской площадке. Построен новый полигон для различных испытаний.
С первых дней февраля на заводе заработало испытательное оборудование фирмы DURR для испытаний ходовой части, стенды для тестов фар и проверки автомобиля в динамике. Все оборудование будет совместимо со всеми марками автозавода, как нынешних, так и будущих.
Был построен 200-метровый испытательный полигон, благодаря ему, можно будет выявить любые недоработки производственной сборки до поступления продукции к потребителю. Трасса имеет такие участки: с булыжниками, лежачие полицейские, «бельгийская мостовая», канаты.
С первых дней февраля на заводе заработало испытательное оборудование фирмы DURR для испытаний ходовой части, стенды для тестов фар и проверки автомобиля в динамике. Все оборудование будет совместимо со всеми марками автозавода, как нынешних, так и будущих.
Был построен 200-метровый испытательный полигон, благодаря ему, можно будет выявить любые недоработки производственной сборки до поступления продукции к потребителю. Трасса имеет такие участки: с булыжниками, лежачие полицейские, «бельгийская мостовая», канаты.
Автор: Северов Андрей