Ученые ESA зафиксировали уникальное поведение звездных ветров
Эксперты ESA рассказали о новом совершенном ими открытии. Они зафиксировали весьма странное поведение звездных ветров.
Специалисты из Бельгии в 2007 году обнаружили места так называемого столкновения ветров, наблюдая за ними при помощи рентгеновских телескопов. Спустя 11 лет сведения были сравнены с нынешними, и, предполагали ученые, уникальное соединение звезд HD 5980 из той области должно было постепенно исчезать, но этого не произошло, так как случилось все с точностью да наоборот.
Астрономы обнаружили, что соединение звезд спустя годы стало ярче и его рентгеновское излучение мощнее. Вскоре специалисты ESA собираются разгадать тайну поведения объектов и звездных ветров.
Специалисты из Бельгии в 2007 году обнаружили места так называемого столкновения ветров, наблюдая за ними при помощи рентгеновских телескопов. Спустя 11 лет сведения были сравнены с нынешними, и, предполагали ученые, уникальное соединение звезд HD 5980 из той области должно было постепенно исчезать, но этого не произошло, так как случилось все с точностью да наоборот.
Астрономы обнаружили, что соединение звезд спустя годы стало ярче и его рентгеновское излучение мощнее. Вскоре специалисты ESA собираются разгадать тайну поведения объектов и звездных ветров.
Автор: Вера Антонова