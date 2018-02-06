Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018
exclusive / Наука / Важно / dzen

Ученые: Инопланетяне скрываются на другой стороне Земной орбиты
Ученые давно подозревают, что "за спиной" Солнца могут прятаться двойники Земли, но пока никто не может доказать этого из-за нехватки информации. Они могут быть колонизированы инопланетянами, о чем сообщают древние манускрипты.


Ученые: Инопланетяне скрываются на другой стороне Земной орбиты


Как сообщает астрофизик Кирилл Бутусов, небесное тело дислоцируется на расстоянии от небесного светила, которое аналогично Земле, но только по другую сторону. Также она имеет такую же скорость и траекторию передвижения. Но Глория, как её назвали учёные, очень редко демонстрировала свою внешность после изменения курса, который сбился из-за гравитационного влияния других, более массивных небесных тел. Данный процесс описывался аж в 1672 году, когда французский исследователь Джованни Кассини увидел на небосводе ранее неизученный объект, который он ранее принял за один из спутников Венеры. Но через несколько лет небесное тело сделало полный оборот вокруг Солнца, после чего поразило исследователя своим внешним видом. Соответствующие записи можно обнаружить в работах его коллег из Германии и Дании.

Так, современники пытались найти источник первых данных об этом космическом теле. По некоторым данным, раньше всех обнародовал тему "альтернатив" Земли Пифагор, а некоторые его адепты распространяли учения философа. В последний раз небесное тело наблюдал Эдуард Барнард, но после 1892 года её никто не видел.

По версиям некоторых уфологов, другая сторона орбиты Земли стала базой для представителей инопланетных цивилизаций. Они не отрицают потенциальной возможности существование альтернативы Голубой планеты, который имеет достаточную массу, чтобы не отклоняться от её орбиты. Именно это позволяет ей скрываться от телескопов.

Автор: Артемова Светлана
Сегодня, 11:26
Читайте также
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
СМИ: В России можно будет снимать наличные через
Специалисты из МВД рассказали о самых
Ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной
Из-за падения рынков в США олигархи потеряли $114
За сутки биткоин подешевел на 25 %, упав до $6
На Мальдивах на фоне политического кризиса
В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах
НМГ и Sony Pictures Television создали совместное
Зоозащитники Великобритании начали активную
Добавление комментария
Последние новости
06.02, 17:53 Виктория Дайнеко трогательно поздравила Игоря Матвиенко
06.02, 17:45 В "Зоне 51" американец подслушал разговор инопланетян
06.02, 17:35 Наталья Штурм показала грудь в Instagram
06.02, 17:35 Возле бара «Малибу» в Кургане нашли труп
06.02, 17:24 В Ростове-на-Дону сутки ищут 11-летнюю девочку
06.02, 17:13 Ученые над Антарктикой зафиксировали сокращение озоновой
06.02, 17:04 В Туле мужчина забил до смерти знакомого
06.02, 16:50 Ученые: Почти каждое свидетельство путешествий во
06.02, 16:37 Ирландия и США стали объектом слежки НЛО
06.02, 16:30 В Сети появились первые фото дизайна нового Kia cee’d
06.02, 16:22 Актер Хэйли Джоэл из "Шестого чувства" устроил скандал в
06.02, 16:10 В Сети опубликовали фотографии Mercedes-Benz AMG GT4
06.02, 16:00 «Совсем другой человек»: Анастасия Волочкова удивила
06.02, 15:50 «Яндекс» запустит каршеринг с фиксированной стоимостью
06.02, 15:40 В ЯНАО женщина избила мужа и приехавшего на вызов
06.02, 15:28 В центре Москвы мужчине пробила голову сосулька
06.02, 15:19 Бывшая жена Джереми Микса отомстила ему за Ольгу Бузову
06.02, 15:09 Skoda начала принимать заказы на новый Kodiaq Sportline
06.02, 15:00 В Тайване девушка выпрыгнула из движущейся машины
06.02, 14:57 Двое товарищей в Красноярском крае убили друга за