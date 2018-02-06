Ученые: Инопланетяне скрываются на другой стороне Земной орбиты

Как сообщает астрофизик Кирилл Бутусов, небесное тело дислоцируется на расстоянии от небесного светила, которое аналогично Земле, но только по другую сторону. Также она имеет такую же скорость и траекторию передвижения. Но Глория, как её назвали учёные, очень редко демонстрировала свою внешность после изменения курса, который сбился из-за гравитационного влияния других, более массивных небесных тел. Данный процесс описывался аж в 1672 году, когда французский исследователь Джованни Кассини увидел на небосводе ранее неизученный объект, который он ранее принял за один из спутников Венеры. Но через несколько лет небесное тело сделало полный оборот вокруг Солнца, после чего поразило исследователя своим внешним видом. Соответствующие записи можно обнаружить в работах его коллег из Германии и Дании.Так, современники пытались найти источник первых данных об этом космическом теле. По некоторым данным, раньше всех обнародовал тему "альтернатив" Земли Пифагор, а некоторые его адепты распространяли учения философа. В последний раз небесное тело наблюдал Эдуард Барнард, но после 1892 года её никто не видел.По версиям некоторых уфологов, другая сторона орбиты Земли стала базой для представителей инопланетных цивилизаций. Они не отрицают потенциальной возможности существование альтернативы Голубой планеты, который имеет достаточную массу, чтобы не отклоняться от её орбиты. Именно это позволяет ей скрываться от телескопов.