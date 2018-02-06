NASA изучит два раздутых "горячих юпитера", обнаруженных за пределами Солнечной системы
Специалисты NASA обнаружили в далеком космосе на орбитах нескольких звезд две раздутые экзопланеты. Считается, что большое увеличение планет в размерах происходит на финальном этапе существования их солнц.
EPIC 229426032b и EPIC 246067459b - экзопланеты с такими названиями, присвоенными им астрономами, являются слишком раздутыми и классифицируются как "горячие юпитеры". Процесс увеличения размеров данных космических объектов ученые наблюдают уже в течение 20 лет, но однозначного мнения насчет причин, вызывающих раздутие планет, в научной среде до сих пор нет. Существуют две версии, объясняющие данный астрофизический феномен.
Согласно одной из них, раздутие планет вызвано энергией родной звезды. Другая гласит, что тормозное движение приводит к увеличению размеров данных экзопланет. Последователи обеих версий сходятся лишь в одном: раздутие планет происходит на финальном этапе существования их материнских звезд.
EPIC 229426032b и EPIC 246067459b - экзопланеты с такими названиями, присвоенными им астрономами, являются слишком раздутыми и классифицируются как "горячие юпитеры". Процесс увеличения размеров данных космических объектов ученые наблюдают уже в течение 20 лет, но однозначного мнения насчет причин, вызывающих раздутие планет, в научной среде до сих пор нет. Существуют две версии, объясняющие данный астрофизический феномен.
Согласно одной из них, раздутие планет вызвано энергией родной звезды. Другая гласит, что тормозное движение приводит к увеличению размеров данных экзопланет. Последователи обеих версий сходятся лишь в одном: раздутие планет происходит на финальном этапе существования их материнских звезд.
Автор: Артемов Сергей