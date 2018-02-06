Скончался актер из "Первобытного страха" Джон Махони
Сегодня, 6 февраля, в одной из больниц города Чикаго, Иллинойс, скончался актер Джон Махони, который прославился благодаря картине "Первобытный страх". О трагедии сообщает издание Associated Press.
Знаменитости было 77 лет, причина его смерти на данный момент скрывается от СМИ. Джон Махони родился в 1940 году в Британии, но в детстве родители переехали с ним в Америку. Актер снялся в таких картинах как "Первобытный страх" и "Бартон Финк". Также он работал над озвучкой множества мультфильмов, среди которых есть "Муравей Антц", "Стальной Гигант" и "Симпсоны".
Жители Соединённых Штатов запомнили знаменитость благодаря роли в телесериале "Фрейзер". За этот ситком он дважды номинировался на такие престижные кинонаграды как "Эмми" и "Золотой глобус". Также он прославился в картинах "Пациенты" и "Скорая помощь".
Знаменитости было 77 лет, причина его смерти на данный момент скрывается от СМИ. Джон Махони родился в 1940 году в Британии, но в детстве родители переехали с ним в Америку. Актер снялся в таких картинах как "Первобытный страх" и "Бартон Финк". Также он работал над озвучкой множества мультфильмов, среди которых есть "Муравей Антц", "Стальной Гигант" и "Симпсоны".
Жители Соединённых Штатов запомнили знаменитость благодаря роли в телесериале "Фрейзер". За этот ситком он дважды номинировался на такие престижные кинонаграды как "Эмми" и "Золотой глобус". Также он прославился в картинах "Пациенты" и "Скорая помощь".
Автор: Артемова Светлана