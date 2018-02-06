Во Владивостоке ищут поджигателей внедорожников
Во Владивостоке произошел ряд поджогов дорогих внедорожников. Пострадали три автомобиля, человеческих жертв нет.
Сообщения поступали из различных районов города, автомобили находились недалеко от жилья владельцев. В частности, от огня были повреждены Toyota Prado на улице Калинина, а на улице Борисенко Mitsubishi Pajero. Такая же модель Toyota горела на улице Бурачека, хозяин данного автомобиля на видео из камер заметил неизвестного поджигателя, который быстро покидал место преступления.
Пожарные расчеты со своей работой справились – автомобили были потушены. Следственные органы занимаются проверкой происшествий и устанавливают личности подозреваемых.
Сообщения поступали из различных районов города, автомобили находились недалеко от жилья владельцев. В частности, от огня были повреждены Toyota Prado на улице Калинина, а на улице Борисенко Mitsubishi Pajero. Такая же модель Toyota горела на улице Бурачека, хозяин данного автомобиля на видео из камер заметил неизвестного поджигателя, который быстро покидал место преступления.
Пожарные расчеты со своей работой справились – автомобили были потушены. Следственные органы занимаются проверкой происшествий и устанавливают личности подозреваемых.
Автор: Северов Андрей