Учёные: Замороженная гидросфера Земли способствовала отдалению Луны
Учёные из Университета в Колорадо попытались объяснить чрезмерную экваториальную выпуклость Луны во время постепенного её отдаления от Земли. Для этого они провели исследование с целью определения этой скорости, предположив, что гидросфера земного шара находилась в замороженном состоянии.
В научном мире неизвестны сроки формирования экваториальной выпуклости Луны. Создав компьютерную модель, специалисты выяснили: данный процесс мог быть только внезапным, когда естественный спутник Земли отошёл от неё, рассеивая энергию в ответ на приливные силы, в значительной степени контролируемые океанами земного шара.
Напомним, учёные пояснили происхождение так называемой «голубой» Луне.
«Причины выпуклости Луны являются загадкой для современных учёных. В настоящее время она отступает от Земли со скоростью примерно 4 сантиметра в год, но неизвестно, была ли данная величина постоянна на протяжении существования мира», – отметил профессор кафедры физики Шицзи Чжун, выразив предположение, что спутник был сплющен в результате воздействия приливных и вращательных сил.
В научном мире неизвестны сроки формирования экваториальной выпуклости Луны. Создав компьютерную модель, специалисты выяснили: данный процесс мог быть только внезапным, когда естественный спутник Земли отошёл от неё, рассеивая энергию в ответ на приливные силы, в значительной степени контролируемые океанами земного шара.
«Возможно, гидросфера Земли оставалась на протяжении какого-то времени замороженной, это могло ослабить приливные силы», – предположили исследователи.
Напомним, учёные пояснили происхождение так называемой «голубой» Луне.
Автор: Воробьева Алина