Учёные: Замороженная гидросфера Земли способствовала отдалению Луны

«Причины выпуклости Луны являются загадкой для современных учёных. В настоящее время она отступает от Земли со скоростью примерно 4 сантиметра в год, но неизвестно, была ли данная величина постоянна на протяжении существования мира», – отметил профессор кафедры физики Шицзи Чжун, выразив предположение, что спутник был сплющен в результате воздействия приливных и вращательных сил.



«Возможно, гидросфера Земли оставалась на протяжении какого-то времени замороженной, это могло ослабить приливные силы», – предположили исследователи.

