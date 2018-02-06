Двое товарищей в Красноярском крае убили друга за автомобиль
Ночью 5 февраля в городе Бородино Красноярского края двое молодых людей, покатавшись на Nissan с друзьями, напали на них c целью отобрать авто, вследствие чего один из них погиб. Как выяснили правоохранительные органы, двое парней возрастом 23 и 26 лет с девушкой устроили посиделки у себя дома с употреблением спиртных напитков.
Выйдя среди ночи в магазин, парни увиделись с 20 и 22-летними товарищами. После ребята захотели прокатиться на иномарке Nissan Teana, принадлежавшей 23-летнему молодому человеку. Идея украсть автомобиль у товарища преступникам пришла в голову во время поездки. Вернувшись к себе домой, они вооружились ножами и поехали кататься, но теперь уже за город, где и напали на 23-летнего владельца автомобиля и его 26-летнего друга. Хозяин авто от нанесенных многочисленных ранений умер прямо в машине, а его другу повезло больше. Парень успел убежать и поймать попутку по дороге, в данный момент находится в больнице с тяжелыми травмами.
По сообщению областной полиции, пара злоумышленников и раньше не раз была судима. Парней задержали работники дорожно-патрульной службы. Один из задержанных уже написал чистосердечное признание. На подозреваемых заведено уголовное дело по статье «Убийство», где им грозит срок до 15 лет.
Выйдя среди ночи в магазин, парни увиделись с 20 и 22-летними товарищами. После ребята захотели прокатиться на иномарке Nissan Teana, принадлежавшей 23-летнему молодому человеку. Идея украсть автомобиль у товарища преступникам пришла в голову во время поездки. Вернувшись к себе домой, они вооружились ножами и поехали кататься, но теперь уже за город, где и напали на 23-летнего владельца автомобиля и его 26-летнего друга. Хозяин авто от нанесенных многочисленных ранений умер прямо в машине, а его другу повезло больше. Парень успел убежать и поймать попутку по дороге, в данный момент находится в больнице с тяжелыми травмами.
По сообщению областной полиции, пара злоумышленников и раньше не раз была судима. Парней задержали работники дорожно-патрульной службы. Один из задержанных уже написал чистосердечное признание. На подозреваемых заведено уголовное дело по статье «Убийство», где им грозит срок до 15 лет.
Автор: Богданова Ярослава