Новый ботнет атакует Android-устройства и заставляет их майнить криптовалюту
В этот уик-энд появилось новое вредоносное ПО, поражающее Android-устройства через открытые порты отладки. Новый ботнет ADB.miner заставляет зараженные гаджеты добывать Monero, один из видов существующих криптовалют.
Данный тип вредоносного ПО атакует порт 5555 в устройствах на Android, который используется для обеспечения работы ADB - Android Debug Bridge, позволяющий получить доступ к важнейшим компонентам системы. Специалисты утверждают, что данный ботнет, заставляющий устройства майнить криптовалюту Monero и получивший имя ADB.miner, угрожает не только смартфонам, но и умным телевизорам.
Ботнет расширяется по миру впечатляющими темпами, каждые 12 часов удваивается число источников, сканирующих порты гаджетов на Android. Заблокировать распространение ADB.miner проблематично, потому что атаки на порты производятся с различных уникальных IP-адресов, число которых превышает 7000.
Данный тип вредоносного ПО атакует порт 5555 в устройствах на Android, который используется для обеспечения работы ADB - Android Debug Bridge, позволяющий получить доступ к важнейшим компонентам системы. Специалисты утверждают, что данный ботнет, заставляющий устройства майнить криптовалюту Monero и получивший имя ADB.miner, угрожает не только смартфонам, но и умным телевизорам.
Ботнет расширяется по миру впечатляющими темпами, каждые 12 часов удваивается число источников, сканирующих порты гаджетов на Android. Заблокировать распространение ADB.miner проблематично, потому что атаки на порты производятся с различных уникальных IP-адресов, число которых превышает 7000.
Автор: Артемов Сергей