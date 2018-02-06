На трассе Ростов – Батайск сгорел автомобиль
Недалеко от Батайска, на трассе Ростов – Батайск ранним утром сгорел автомобиль. Информации о пострадавших не имеется.
Сгорел автомобиль Kia Sportage буквально на въезде в город, как отметили очевидцы происшествия. Ближе к 7 часам утра от автомобиля остался только корпус, недалеко находились пожарники, образовался небольшой затор движения.
Местные ГИБДД и МЧС сообщили, что их комментарии поступят в скором времени.
Сгорел автомобиль Kia Sportage буквально на въезде в город, как отметили очевидцы происшествия. Ближе к 7 часам утра от автомобиля остался только корпус, недалеко находились пожарники, образовался небольшой затор движения.
Местные ГИБДД и МЧС сообщили, что их комментарии поступят в скором времени.
Автор: Северов Андрей