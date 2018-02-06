Житель Подмосковья избил обидчика и изрезал ножом его ягодицы
Житель Подмосковья во время ссоры избил своего палкой 31-летнего обидчика. Но на этом все не закончилось - он изрезал ножом ягодицы обидчика. Об инциденте сообщает телеканал "Рен-ТВ".
Во время скандала один из конфликтующих взял в руки палку и несколько раз ударил ею своего оппонента. После этого преступник достал нож из кармана и нанес им несколько ударов по ягодицам 31-летнего потерпевшего. Стоит подчеркнуть, что инцидент был зафиксирован в прошлую субботу, 3 февраля, в районе здания шиномонтажной мастерской, которая располагалась в поселке Мамоново. В итоге пострадавшего доставили в одно из медицинских учреждений.
На данный момент по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".
Во время скандала один из конфликтующих взял в руки палку и несколько раз ударил ею своего оппонента. После этого преступник достал нож из кармана и нанес им несколько ударов по ягодицам 31-летнего потерпевшего. Стоит подчеркнуть, что инцидент был зафиксирован в прошлую субботу, 3 февраля, в районе здания шиномонтажной мастерской, которая располагалась в поселке Мамоново. В итоге пострадавшего доставили в одно из медицинских учреждений.
На данный момент по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".
Автор: Артемова Светлана