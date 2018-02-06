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Компания ATC разработала прототип универсала LADA Vesta SW CNG на метане
Инженеры тольяттинской автомобилестроительной компании ATC разработали прототип универсала LADA Vesta SW CNG на метане. Предполагается, он станет основой для серийного производства.

Компания ATC разработала прототип универсала LADA Vesta SW CNG на метане


Официальных сведений о сроках выхода LADA Vesta SW CNG на метане, как и о его стоимости, пока не имеется, но фото новой версии уже появились на просторах интернета. Согласно предварительным данным, будущее авто сможет функционировать и на бензине, и на природном газе. Как отметили в компании ATC, транспортное средство на метане является самым экологичным среди машин с двигателями внутреннего сгорания. Кроме того, затраты на топливо сокращаются в три раза. В случае утечки метан не навредит атмосфере, поскольку быстро рассеивается.

Битопливная LADA Vesta SW CNG разработана квалифицированными специалистами с сохранением высокой степени безопасности. Так, инженеры снизили вес металлокомпозитного баллона, сделав его способным выдерживать большее давление, а также оснастив предохранительными клапанами для предотвращения утечки и интеллектуальной системой, контролирующей ситуацию во время непредвиденных обстоятельств.

Объём баллона, используемого в битопливной LADA Vesta SW CNG, составляет 90 литров, вмещая до 18 кубометров природного газа. Полностью заправленное бензином и метаном авто сумеет преодолеть порядка тысячи километров без дозаправки.

Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о новом кроссовере от «АвтоВАЗа» – Lada XCode.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 11:34
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