В Новочеркасске 4-летняя девочка упала с лестницы
В Новочеркасске поздно вечером девочка 4 лет, находясь дома, упала с лестницы. Медики обнаружили сотрясение мозга.
Девочка упала, поднимаясь наверх, в результате потери равновесия. Мама, которая имеет еще троих детей, занималась в это время домашними делами. Большая семья проживает в своем двухэтажном доме.
Матери пришлось вызвать «скорую помощь», медики госпитализировали ребенка с диагнозом черепно-мозговой травмы.
Девочка упала, поднимаясь наверх, в результате потери равновесия. Мама, которая имеет еще троих детей, занималась в это время домашними делами. Большая семья проживает в своем двухэтажном доме.
Матери пришлось вызвать «скорую помощь», медики госпитализировали ребенка с диагнозом черепно-мозговой травмы.
Автор: Северов Андрей