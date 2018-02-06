В Ростове-на-Дону автомобиль LADA в результате аварии въехал в забор
В Ростове-на-Дону в поселке Александровка по улице Рационализаторская в 18:00 по местному времени произошло ДТП, в котором авто LADA Priora въехало в забор дома частного сектора.
Согласно полученным сведениям, ответственным за происшествие стал шофер «ГАЗели», который нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу едущей по главной LADA Priora. Пытаясь избежать удара, водитель легкового авто был вынужден съехать на обочину, в итоге проломив забор.
Сведения о наличии пострадавших в аварии пока отсутствуют.
Согласно полученным сведениям, ответственным за происшествие стал шофер «ГАЗели», который нарушив правила дорожного движения, не уступил дорогу едущей по главной LADA Priora. Пытаясь избежать удара, водитель легкового авто был вынужден съехать на обочину, в итоге проломив забор.
Сведения о наличии пострадавших в аварии пока отсутствуют.
Автор: Богданова Ярослава