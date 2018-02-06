В Башкирии 17-летний подросток угодил под колёса "Киа"
Вчера, 5 февраля, в Башкирии произошло ДТП - 17-летний подросток попал под колёса иномарки Kia. Об этом сообщает главный инспектор ГИБДД по республике Башкортостан.
Вчера в городе Октябрьский авто KIA Soul сбило студента одного из местных колледжей. По словам водителя, юноша перешел шоссе на красный свет светофора. Пострадавший был доставлен в местный госпиталь.
"Подробности на данный момент не установлены", - сообщают представители ГИБДД.
"Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства", - заявляют правоохранители.
Вчера в городе Октябрьский авто KIA Soul сбило студента одного из местных колледжей. По словам водителя, юноша перешел шоссе на красный свет светофора. Пострадавший был доставлен в местный госпиталь.
"Подробности на данный момент не установлены", - сообщают представители ГИБДД.
"Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дальнейшего разбирательства", - заявляют правоохранители.
Автор: Артемова Светлана