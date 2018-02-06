Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов показали процесс съемки спорт-коллекции одежды ко Дню Влюбленных
Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов показали, как прошла съемка спорт-коллекции одежды ко Дню Влюбленных. На кадрах две знаменитости с трудом выглядят как друзья, но тем не менее официальной информации, что они пара нет.
Известная певица Ольга Бузова поделила видео с бэкстейджем со съемок, а также выразила благодарность Белле Потемкиной за проделанную яркую и красивую работу. Пост был сопровожден хэштегами #дружбанаграни #ольгабузова #тимурбатрутдинов #bellapotemkina #подарки #14февраля #love#ББ#малополовин.
Судя по видеоролику Бузовой и Батрутдинову очень нравится весь процесс, потому что они все время улыбаются, шутят и обнимаются. На данный момент более 670 тысяч пользователей просмотрели видео, оставив положительные отзывы.
Известная певица Ольга Бузова поделила видео с бэкстейджем со съемок, а также выразила благодарность Белле Потемкиной за проделанную яркую и красивую работу. Пост был сопровожден хэштегами #дружбанаграни #ольгабузова #тимурбатрутдинов #bellapotemkina #подарки #14февраля #love#ББ#малополовин.
Судя по видеоролику Бузовой и Батрутдинову очень нравится весь процесс, потому что они все время улыбаются, шутят и обнимаются. На данный момент более 670 тысяч пользователей просмотрели видео, оставив положительные отзывы.
Автор: Маргарита Лисарова