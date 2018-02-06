Сбивший столб водитель оставил без света часть Чебаркуля
Курортная часть Чебаркуля была обесточена из-за сломанной жителем Челябинска опоры ЛЭП. Потеряв управление автомобилем ВАЗ-2110, мужчина въехал в столб, чем вызвал отключение электроэнергии в отдельных районах города.
Источник в ГИБДД сообщил, что в течение часа электроснабжение Чебаркуля было возобновлено, а также прокомментировал аварию: "Управлявший ВАЗ-2110 32-летний мужчина из Челябинска на скользкой трассе не справился с управлением автомобилем и врезался в опору ЛЭП. На данный момент его машина находится в кювете. От предложенной медицинской помощи водитель отказался. Результатом ДТП стало повреждение ЛЭП, из-за чего часть города осталась без электричества".
Источник в ГИБДД сообщил, что в течение часа электроснабжение Чебаркуля было возобновлено, а также прокомментировал аварию: "Управлявший ВАЗ-2110 32-летний мужчина из Челябинска на скользкой трассе не справился с управлением автомобилем и врезался в опору ЛЭП. На данный момент его машина находится в кювете. От предложенной медицинской помощи водитель отказался. Результатом ДТП стало повреждение ЛЭП, из-за чего часть города осталась без электричества".
Автор: Артемов Сергей