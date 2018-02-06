За сутки биткоин подешевел на 25 %, упав до $6 тысяч
За прошедшие сутки биткоин подешевел на 25 %. Согласно предоставляемой Coindesk информации, минимальная отметка курса криптовалюты в понедельник достигала ниже $6 тысяч, но сегодня немного превысила указанный предел.
Кроме биткоина, подешевели и иные криптовалюты. В частности, курс Ethereum падал на треть, а Ripple терял почти 26 % стоимости. Подобная картина наблюдается в связи с ужесточением норм регулирования цифровых валют во всём мире. В Южной Корее, к примеру, с февраля трейдеров обязали делать «привязку» данных банковского счета, если они хотят торговать криптовалютой, а в Китае рассматривают возможность полного запрета ICO и зарубежных криптовалютных бирж.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о новой уловке хакеров – добывать базирующуюся на криптографических методах цифровую валюту из бытовой техники.
Кроме биткоина, подешевели и иные криптовалюты. В частности, курс Ethereum падал на треть, а Ripple терял почти 26 % стоимости. Подобная картина наблюдается в связи с ужесточением норм регулирования цифровых валют во всём мире. В Южной Корее, к примеру, с февраля трейдеров обязали делать «привязку» данных банковского счета, если они хотят торговать криптовалютой, а в Китае рассматривают возможность полного запрета ICO и зарубежных криптовалютных бирж.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о новой уловке хакеров – добывать базирующуюся на криптографических методах цифровую валюту из бытовой техники.
Автор: Воробьева Алина