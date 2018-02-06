В Сети появились первые фото таинственного смартфона от Vivo
Vivo в Китае первым в мире выпустил смартфон с экраном для сканирования отпечатков пальцев - Vivo X20 Plus UD в сотрудничестве с Synaptics. Просочившаяся фотография таинственного телефона Vivo, появившаяся на Weibo, предполагает, что он будет предлагать очень высокое соотношение между экраном и корпусом, а также встроенный сканер отпечатков пальцев.
Информация о спецификациях и название таинственного телефона Vivo отсутствует. Ожидается, что будет слегка толстая нижняя панель, остальные окантовки телефона на фото выглядят довольно тонкими. Это указывает на то, что смартфон будет передавать соотношение между экраном и телом более 95%. Точный размер экрана неизвестен, но он, скорее всего, будет иметь соотношение сторон 18:9, так как экран имеет вытянутую апелляцию. Китайский производитель смартфонов, ппредположительно, встроит сканер отпечатков пальцев под дисплеем телефона.
Так как верхняя рамка очень тонкая, она не оснащена камерой самообучения, динамиком или любым другим датчиком. У смартфона Mi MIX 2 есть камера-самоучка, расположенная на нижней панели. Тем не менее, камера-самоучка, похоже, не присутствует внизу таинственного Vivo. Отсутствие фронтального осколка заставляет сомневаться в подлинности фотографии.
Камера Selfie стала неотъемлемой чертой современных смартфонов. Следовательно, не похоже, что Vivo будет отказываться от этой функции на новом телефоне. Он может содержать только одну заднюю камеру, которая может удваиваться как фронтальный шутер. Смартфон Honor 7i, выпущенный в августе 2015 года, не имел фронтальной камеры. Вместо этого флип-функции задней камеры позволили своим пользователям использовать его в качестве самообучающейся камеры.
С китайскими производителями смартфонов, пытающимися найти способы выпуска гаджетов с более тонкими рамками, кажется возможным, что Vivo может запустить смартфон с новой технологической камерой с откидной крышкой.
Информация о спецификациях и название таинственного телефона Vivo отсутствует. Ожидается, что будет слегка толстая нижняя панель, остальные окантовки телефона на фото выглядят довольно тонкими. Это указывает на то, что смартфон будет передавать соотношение между экраном и телом более 95%. Точный размер экрана неизвестен, но он, скорее всего, будет иметь соотношение сторон 18:9, так как экран имеет вытянутую апелляцию. Китайский производитель смартфонов, ппредположительно, встроит сканер отпечатков пальцев под дисплеем телефона.
Так как верхняя рамка очень тонкая, она не оснащена камерой самообучения, динамиком или любым другим датчиком. У смартфона Mi MIX 2 есть камера-самоучка, расположенная на нижней панели. Тем не менее, камера-самоучка, похоже, не присутствует внизу таинственного Vivo. Отсутствие фронтального осколка заставляет сомневаться в подлинности фотографии.
Камера Selfie стала неотъемлемой чертой современных смартфонов. Следовательно, не похоже, что Vivo будет отказываться от этой функции на новом телефоне. Он может содержать только одну заднюю камеру, которая может удваиваться как фронтальный шутер. Смартфон Honor 7i, выпущенный в августе 2015 года, не имел фронтальной камеры. Вместо этого флип-функции задней камеры позволили своим пользователям использовать его в качестве самообучающейся камеры.
С китайскими производителями смартфонов, пытающимися найти способы выпуска гаджетов с более тонкими рамками, кажется возможным, что Vivo может запустить смартфон с новой технологической камерой с откидной крышкой.
Автор: Маргарита Лисарова