Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.50 USD 56.63
Курс валют на 06.02.2018
exclusive / Технологии

В Сети появились первые фото таинственного смартфона от Vivo
Vivo в Китае первым в мире выпустил смартфон с экраном для сканирования отпечатков пальцев - Vivo X20 Plus UD в сотрудничестве с Synaptics. Просочившаяся фотография таинственного телефона Vivo, появившаяся на Weibo, предполагает, что он будет предлагать очень высокое соотношение между экраном и корпусом, а также встроенный сканер отпечатков пальцев.
В Сети появились первые фото таинственного смартфона от Vivo

Информация о спецификациях и название таинственного телефона Vivo отсутствует. Ожидается, что будет слегка толстая нижняя панель, остальные окантовки телефона на фото выглядят довольно тонкими. Это указывает на то, что смартфон будет передавать соотношение между экраном и телом более 95%. Точный размер экрана неизвестен, но он, скорее всего, будет иметь соотношение сторон 18:9, так как экран имеет вытянутую апелляцию. Китайский производитель смартфонов, ппредположительно, встроит сканер отпечатков пальцев под дисплеем телефона.
В Сети появились первые фото таинственного смартфона от Vivo

Так как верхняя рамка очень тонкая, она не оснащена камерой самообучения, динамиком или любым другим датчиком. У смартфона Mi MIX 2 есть камера-самоучка, расположенная на нижней панели. Тем не менее, камера-самоучка, похоже, не присутствует внизу таинственного Vivo. Отсутствие фронтального осколка заставляет сомневаться в подлинности фотографии.
В Сети появились первые фото таинственного смартфона от Vivo

Камера Selfie стала неотъемлемой чертой современных смартфонов. Следовательно, не похоже, что Vivo будет отказываться от этой функции на новом телефоне. Он может содержать только одну заднюю камеру, которая может удваиваться как фронтальный шутер. Смартфон Honor 7i, выпущенный в августе 2015 года, не имел фронтальной камеры. Вместо этого флип-функции задней камеры позволили своим пользователям использовать его в качестве самообучающейся камеры.

С китайскими производителями смартфонов, пытающимися найти способы выпуска гаджетов с более тонкими рамками, кажется возможным, что Vivo может запустить смартфон с новой технологической камерой с откидной крышкой.

Автор: Маргарита Лисарова
Сегодня, 10:46
Читайте также
Дмитрий Песков напомнил о суверенном праве России
Индекс Nikkei рухнул вслед за Dow Jones
Голую женщину в центре Туапсе засняли на видео
СМИ: В России можно будет снимать наличные через
Специалисты из МВД рассказали о самых
Ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной
Из-за падения рынков в США олигархи потеряли $114
За сутки биткоин подешевел на 25 %, упав до $6
На Мальдивах на фоне политического кризиса
В Минобороны США не смогли отчитаться о расходах
НМГ и Sony Pictures Television создали совместное
Зоозащитники Великобритании начали активную
Добавление комментария
Последние новости
06.02, 17:45 В "Зоне 51" американец подслушал разговор инопланетян
06.02, 17:35 Наталья Штурм показала грудь в Instagram
06.02, 17:35 Возле бара «Малибу» в Кургане нашли труп
06.02, 17:24 В Ростове-на-Дону сутки ищут 11-летнюю девочку
06.02, 17:13 Ученые над Антарктикой зафиксировали сокращение озоновой
06.02, 17:04 В Туле мужчина забил до смерти знакомого
06.02, 16:50 Ученые: Почти каждое свидетельство путешествий во
06.02, 16:37 Ирландия и США стали объектом слежки НЛО
06.02, 16:30 В Сети появились первые фото дизайна нового Kia cee’d
06.02, 16:22 Актер Хэйли Джоэл из "Шестого чувства" устроил скандал в
06.02, 16:10 В Сети опубликовали фотографии Mercedes-Benz AMG GT4
06.02, 16:00 «Совсем другой человек»: Анастасия Волочкова удивила
06.02, 15:50 «Яндекс» запустит каршеринг с фиксированной стоимостью
06.02, 15:40 В ЯНАО женщина избила мужа и приехавшего на вызов
06.02, 15:28 В центре Москвы мужчине пробила голову сосулька
06.02, 15:19 Бывшая жена Джереми Микса отомстила ему за Ольгу Бузову
06.02, 15:09 Skoda начала принимать заказы на новый Kodiaq Sportline
06.02, 15:00 В Тайване девушка выпрыгнула из движущейся машины
06.02, 14:57 Двое товарищей в Красноярском крае убили друга за
06.02, 14:52 Ученые: Люди высадятся на Марс к 2032 году