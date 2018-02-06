Специалисты из МВД рассказали о самых распространенных способах угона машин
Сотрудники МВД рассказали журналистам о том, какими способами угона автомобилей чаще всего пользуются на территории России. Благодаря предоставленной информации владельцы авто смогут защитить свое имущество от преступников.
Согласно последним данным, наиболее распространенной "методикой" грабежей автомобилей является самый обычный взлом дверных и зажигательных замков. Для проведения второго типа хищения преступник должен разбить стекло, после чего пробраться в салон и с помощью "штучных" приспособлений завести автомобиль.
Также довольно распространен метод "заимствования" оригинального ключа, после чего злоумышленник делает его дубликат. После этого процесс грабежа становится необычайно простым, так как преступнику остается только одно - узнать место парковки автомобиля.
В список технических приспособлений, которыми чаще всего пользуются грабители, можно внести код-граббер, который копирует "внутренние команды", присылающиеся кнопкой на ключе. После этого можно самостоятельно отключить сигнализацию и открыть дверь авто.
Согласно последним данным, наиболее распространенной "методикой" грабежей автомобилей является самый обычный взлом дверных и зажигательных замков. Для проведения второго типа хищения преступник должен разбить стекло, после чего пробраться в салон и с помощью "штучных" приспособлений завести автомобиль.
Также довольно распространен метод "заимствования" оригинального ключа, после чего злоумышленник делает его дубликат. После этого процесс грабежа становится необычайно простым, так как преступнику остается только одно - узнать место парковки автомобиля.
В список технических приспособлений, которыми чаще всего пользуются грабители, можно внести код-граббер, который копирует "внутренние команды", присылающиеся кнопкой на ключе. После этого можно самостоятельно отключить сигнализацию и открыть дверь авто.
Автор: Артемова Светлана