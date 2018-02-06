Из-за падения рынков в США олигархи потеряли $114 млрд за сутки
Богатейшие люди планеты потеряли миллиарды за одни сутки из-за падения фондовых индексов. Это нивелировало рост доходности облигаций Dow Jones и S&P 500 за этот год.
В понедельник фондовые биржи Соединенных Штатов продемонстрировали падение до 4,6%. Все это привело к тому, что около полусотни богатейших в мире людей потеряли порядка 114 миллиардов долларов менее, чем за сутки. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство сообщает, что самые большие убытки наблюдаются у Уоррена Баффета, главы Berkshire Hathaway. Он из-за падения фондового рынка лишился 5,1 миллиардов долларов. Тем временем Марк Цукерберг занимает в данном антирейтинг второе место. Третье у основателя amazon Джеффа Безоса. Он потерял 3,3 миллиарда американских долларов.
Кроме того, в десятку богатейших олигархов планеты, потерявших колоссальные суммы, вошли Ларри Пейдж и Сергей Брин, являющиеся сооснователями Google.
В понедельник фондовые биржи Соединенных Штатов продемонстрировали падение до 4,6%. Все это привело к тому, что около полусотни богатейших в мире людей потеряли порядка 114 миллиардов долларов менее, чем за сутки. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство сообщает, что самые большие убытки наблюдаются у Уоррена Баффета, главы Berkshire Hathaway. Он из-за падения фондового рынка лишился 5,1 миллиардов долларов. Тем временем Марк Цукерберг занимает в данном антирейтинг второе место. Третье у основателя amazon Джеффа Безоса. Он потерял 3,3 миллиарда американских долларов.
Кроме того, в десятку богатейших олигархов планеты, потерявших колоссальные суммы, вошли Ларри Пейдж и Сергей Брин, являющиеся сооснователями Google.
Автор: Вера Антонова