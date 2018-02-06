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Продавец в Барнауле выставил на продажу "Запорожец" за 500 000 рублей
В Барнауле владелец отечественного автомобиля ЗАЗ, сборки 1987 года, опубликовал на сайте Drom.ru объявление о продаже данной модели за 500 000 рублей. Как утверждает сам продавец, автомобиль имеет отличный внешний вид и технические характеристики, даже сохранилась заводская резина.

Продавец в Барнауле выставил на продажу "Запорожец" за 500 000 рублей


По сообщению владельца, «Запорожец» имеет двигатель объемом в 1,2 литра, работающий на бензине, также механическую коробку передач и задний привод. Автомобиль покрашен краской оранжевого цвета, а пассажирские и водительское сидения имеют красную кожаную обивку.
Советский раритет преодолел 17 500 километров и подвергался нескольким реставрационным работам. Помимо этого, владелец гордится особенным ножным переключением скоростей.

«Запорожец» получил несколько побед на выставках среди ретро-авто.

Автор: Богданова Ярослава
Сегодня, 12:31
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