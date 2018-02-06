Ночь на 6 февраля в Москве стала самой холодной за всю зиму
Сообщается, что ночь с 5 на 6 февраля в регионе Москвы стала самой холодной за всю зиму 2017-2018 годов. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
По данным метеорологической станции, которая располагается на территории ВДНХ, этой ночью температура в атмосфере снизилась до самой низкой отметки в этом году, а именно -16,2 °C.
Также стоит акцентировать внимание на том, что именно в этот день - 6 февраля - была зафиксирована самая низкая температура в данной области. Тогда температура воздуха тогда опустилась до отметки -38,2 °C.
По данным метеорологической станции, которая располагается на территории ВДНХ, этой ночью температура в атмосфере снизилась до самой низкой отметки в этом году, а именно -16,2 °C.
Также стоит акцентировать внимание на том, что именно в этот день - 6 февраля - была зафиксирована самая низкая температура в данной области. Тогда температура воздуха тогда опустилась до отметки -38,2 °C.
Автор: Артемова Светлана